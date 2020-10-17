史密斯炮轰同名同姓投手 道奇逆转勇士延长战线

广告 继续浏览后续

（法新社阿灵顿16日电） 道奇捕手史密斯今天在国联冠军赛第5战的6上，从同名同姓的勇士投手史密斯手中挥出逆转战局的3分炮，让球队7比3获胜，将战线延长到第6战，但目前仍以2比3落后。

美国职棒大联盟MLB亚特兰大勇士在国家联盟冠军系列赛打完4场后，以3比1领先洛杉矶道奇。

今天的第5战，勇士1局下半靠达诺（Travis d'Arnaud）的高飞牺牲打先驰得点，2下首名打者史万森（Dansby Swanson）获保送，1出局后马凯奇斯（Nick Markakis）、帕奇（Cristian Pache）连续的安打，让勇士取得2比0领先。

4上首名打者席格（Corey Seager）击出中外野方向阳春全垒打，让道奇追回1分。

6上两出局，一、二垒有人的情况下，道奇右打的捕手史密斯（Will Smith）在2好3坏满球数之际，将勇士后援左投史密斯（Will Smith）一记94.5英里的四缝线速球轰出左外野全垒打大墙，让道奇瞬间以4比2将比分超前。

这是MLB史上第一次在季后赛出现同名同姓的两人进行投打对决，在这次交手中，由打者史密斯占得上风。两人在系列赛首战都曾出赛，但当时并未正面交锋。

道奇7上的攻势再度于两出局后开始，泰勒（Chris Taylor）与3下有守备美技演出，让球队落后不被拉开的贝兹（Mookie Betts）接连敲出安打得到1分后，席格将站上打击区面对的第1个来球，一记95英里的四缝线速球挥成中外野方向2分弹，让道奇以7比2扩大领先。

勇士8下首名打者弗利曼（Freddie Freeman）挥出二垒安打后，在队友击出中外野飞球出局之际攻占三垒，接着再利用队友击出滚地球出局的机会回到本垒得分。

9下勇士未再得分，让道奇最终以4分差距获胜。

© 2020 AFP