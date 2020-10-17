巴尔德斯6局失1分 太空人美联冠军赛追平光芒

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（法新社圣地牙哥16日电） MLB太空人今天靠巴尔德斯缴出6局仅失1分的「优质先发」，以7比4击败光芒，两队将在明天的第7战定生死，决定哪队能进军世界大赛。

坦帕湾光芒这场比赛推出2018年赛扬奖得主史奈尔（Blake Snell）先发，休士顿太空人则由巴尔德斯（Framber Valdez）挂帅，今年是他生涯首度在季后赛上场，但目前为止他已缴出2胜1负、防御率2.00佳绩。

2局下半1出局后，洛威（Brandon Lowe）敲出安打，亚当梅斯（Willy Adames）在2出局后击出中外野方向带有打点的安打，让光芒1比0领先。

太空人5上前两名打者分别靠着保送、安打上垒，让光芒决定换下先发投手史奈尔，随后太空人将跑者推进到二、三垒，斯普林格（George Springer）、阿图维（Jose Altuve）连两支安打都带有打点，让太空人要到领先，接下来布兰特利（Michael Brantley）获保送，柯利亚（Carlos Correa）再击出带有打点的安打，让太空人4比1领先。

6上太空人首名打者塔克（Kyle Tucker）将对方投手一个96.6英里的四缝线速球轰出中外野全垒打墙，让球队追加1分，7上太空人再靠3支安打和1支高飞牺牲打拿下2分，取得7比1领先。

光芒7下首名打者马格（Manuel Margot）挥出阳春炮，让球队追回1分。8下两出局后，洛威获保送后，马格再开轰，让光芒将落后缩小到3分差距，但之后光芒未再添分数，最终就以3分差饮恨。

巴尔德斯这场比赛投6局，有9次三振、3个保送，被击出3支安打丢掉1分自责分，在球队赢球后获得胜投。史奈尔则是投4局就用了82球，三振、保送各有4次，被击出3支安打丢掉2分都是自责分，最终承担败投。

太空人今天将战局扳平，有机会挑战成为第2支在7战4胜制系列赛陷入0比3落后，但最终还能翻盘的球队。

© 2020 AFP