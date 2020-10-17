杜鲁道：加拿大持续捍卫人权 不会向中国低头

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（法新社渥太华16日电） 中国驻加拿大大使丛培武警告渥太华当局，要求停止提供政治庇护给香港示威者后，加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天矢言，加拿大将持续捍卫中国民众的人权。

中国大使丛培武昨天警告加拿大，不要提供政治庇护给参加「反送中」香港示威者，否则将危害多达30万现仍居住在香港的加拿大公民的「健康和安全」。

加拿大「环球邮报」（The Globe and Mail）报导，渥太华当局最近向一对香港夫妇提供庇护，加拿大政府没有证实或否认此事。

记者问到对中国大使丛培武的发言有什么看法时，杜鲁道说：「我们将为全世界的人权大声且清楚地发声，无论是在谈维吾尔族面临的处境，或是在谈香港非常令人担忧的情况，或者是在谴责中国的胁迫式外交。」

但他又说：「我们不会寻求升高局势。」

加拿大外交部长沈潘（Francois-Philippe Champagne）稍早批丛培武的发言「完全无法令人接受且令人不安」，显示加拿大与中国的紧张关系升级。

加拿大反对党保守党党魁欧图尔（Erin O'Toole）呼吁丛培武「收回他的话并公开道歉」。

加拿大在2018年12月根据美国逮捕令，在温哥华机场拘捕中国电信巨擘华为财务长孟晚舟后，加拿大与中国的关系陷入冰点。

华府指控孟晚舟违反美国对伊朗祭出的制裁，要求将她引渡到美国。

孟晚舟被捕后，中国监禁前加拿大官员康明凯（Michael Kovrig）与加拿大商人史佩弗（Michael Spavor），控告两人涉嫌犯下间谍罪，西方国家普遍认为这是北京的报复行动。（译者：张晓雯/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP