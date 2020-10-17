美大选　川普赴佛州乔治亚州固票

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（法新社佛州迈尔斯堡16日电） 美国总统川普今天在佛罗里达州和乔治亚州造势，他4年前总统大选赢得这两州，但如今选民可能转挺民主党候选人拜登（Joe Biden）。

川普今天赴佛州迈尔斯堡（Fort Myers）拉拢年长选民。银发族是他2016年胜选的重要一环，但现在民调显示，愈来愈多的年长者倾向拜登。佛州有很多退休社区，年长一辈尤具影响力。

川普在演说中表示：「我们爱我们的老人。你们为国奉献一生，而我也会为你们奉献一生。」

然而他近一年来时常淡化2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，促使许多美国人认为他漠不关心或至少无法在危机中发挥领导力。

川普在对他友善的群众面前坚称，严格的防疫封锁措施损害经济，比疫情本身更糟糕。他表示，即将问世的疫苗和当前药物治疗，代表现在风险骤减。

他回顾自己两周前染疫后痊愈的历程，还说「我人在这里，我就说吧」。现场响起笑声和掌声，以及「再做4年」的呼声。

川普今天稍后在佛州欧卡拉（Ocala）和乔治亚州梅岗（Macon）举行集会。川普2016年在乔治亚州以5个百分点击败民主党对手希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton），但现在他得花时间和金钱防守阵地。

© 2020 AFP