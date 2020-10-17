首场辩论会后政治献金涌入 拜登吸金再创高

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（法新社华盛顿16日电） 距离美国总统大选只剩不到一个月的时间，民主党总统候选人拜登9月募款金额达3亿8300万美元，再创新高纪录，主要是因为在和美国总统川普的首场辩论会后，政治献金涌入。

民主党人士纷纷掏腰包捐钱，除了因为川普在首场辩论会频频抢话，打断拜登（Joe Biden）发言，造成一团混乱外，也因为自由派大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）过世，川普随即提名保守派大法官人选，引发民主党人士忧心。

拜登在选前最后冲刺阶段的全国民调中领先川普两位数。

拜登竞选总干事狄伦（Jen O'Malley Dillon）14日表示，9月募得的政治献金达3亿8300万美元（约新台币110亿2300万美元），当中包括线上献金2亿300万美元。政治献金总金额已经来到4亿3200万美元。

川普阵营15日公布目前献金总金额来到2亿4800万美元。

尽管政治献金银弹充裕占优势， 狄伦说：「我们认为这场选战比（推特）上的网友认为的还要更不相上下。」

拜登8月已募得破纪录的政治献金3亿6450万美元。拜登目前的献金金额比前总统欧巴马（Barack Obama）2008年9月时近2亿美元。

© 2020 AFP