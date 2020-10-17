COVID-19全球确诊逾3900万 染疫病故破110万

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎17日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间17日11时，全球至少110万5691人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），累计至少3936 万8710例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有2711 万7500人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球16日通报新增6118人病殁、40万3629起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（837死）、美国（796死）与巴西（754死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计21万8602人病故、805万385例确诊，至少319万7539人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（15万3214人丧生、520万300例确诊）、印度（11万2998人丧生、743万2680例确诊）、墨西哥（8万5704人丧生、84万1661例确诊）及英国（4万3429人丧生、68万9257例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有102人染疫丧命；其次依序为比利时（89人）、玻利维亚（72人）和西班牙（72人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计37万7952死、1040万2140例确诊；欧洲累计24万8695死、718万5938例确诊；美国和加拿大共计22万8323死、824 万3966例确诊。

亚洲共计15万7980死、959万5343例确诊；中东地区共计5万2445死、228万4760例确诊；非洲共计3万9293死、162万3444例确诊；大洋洲共计1003死、3万3126例确诊。

© 2020 AFP