以色列阿联歌手合作 MV不满一个月破百万点阅

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（法新社耶路撒冷18日电） 以色列与阿拉伯联合大公国关系正常化，打破乐坛合作藩篱。影音平台YouTube上月30日出现两国歌手首度联手演唱的曲目「你好」（Ahlan Bik），至今观看次数已逾110万次。

这首电子流行曲风作品演唱者为以色列歌手马尔齐亚诺（Elkana Marziano）和阿联音乐人艾贾辛（Walid Aljasim）。MV场景从杜拜（Dubai）跳接特拉维夫（Tel Aviv），歌词从阿拉伯语转希伯来语再换成英语，但马尔齐亚诺和艾贾辛目前仍分隔两地。

马尔齐亚诺说：「这是历史性的一刻。」28岁的他拿过以色列版「好声音」（The Voice）歌唱比赛节目冠军，本身会说阿拉伯语，并受到来自阿拉伯世界的米兹拉希犹太人（Mizrahi）文化影响。

马尔齐亚诺告诉法新社，他和艾贾辛是透过视讯会议软体Zoom合作，歌曲一些段落在杜拜录制，其他部分则是在以色列录音。

网友Shaked Sharon写道：「透过这首歌，你能感受到新的中东。」

曲子中不时以3种语言重复歌词「朋友，我在遥远彼方听见你」。以色列自1948年建国以来经常与邻国发生冲突，但马尔齐亚诺指出，和平是以色列音乐常见的主题。

他并表示，看到以色列和阿联年轻人在自己的YouTube页面上相互讨论这首歌，是一种「个人胜利」。他计划待2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情结束后，与艾贾辛举行现场演唱会。

以色列和阿联在经济和安全领域谨慎合作多年后，8月宣布在美国斡旋之下，达成关系正常化协议。以色列国会在15日通过这份协议。

© 2020 AFP