抗议大法官人选 美国逾10万女性走上街头呛声

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（法新社华盛顿17日电） 全美各地逾10万名女性今天走上街头，怒呛总统川普，也向已故大法官金斯柏格致敬。

美国总统大选即将在11月3日登场，今天的反川普游行，是以川普2017年宣誓就职隔天抗议群众在华府举行的「女性大游行」（Women's March）为蓝本。

今年受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响下，示威规模较为缩水。

不过主办单位表示，从东岸纽约到西岸洛杉矶、北方芝加哥到南境佛罗里达州劳德岱堡（Fort Lauderdale）的约430个地点，今天仍有逾10万人参与游行。

许多人高呼反川普口号，有标语写着「川普/彭斯━现在就滚」，也有人更直接了当说「甩了川普」。

还有现场抗议人士的标语写着，「露丝派我来的」。

露丝指的是9月18日因胰腺癌并发症病逝的联邦最高法院自由派大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg），民众今天上街抗议川普之余，也抗议川普提名由保守派法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）递补金斯柏格的遗缺。

金斯柏格生前致力争取两性平权，维护平等与自由；巴瑞特则毫不掩饰她个人虔诚天主教信仰，让许多人担心她一旦当上大法官，恐会推翻美国堕胎权。

川普在女性选民间的支持度猛跌，尤其是住在郊区的女性。根据「华盛顿邮报/美国广播公司新闻网」最近一份民调，川普在潜在女性选民间的支持度，以23个百分点落后民主党总统候选人拜登。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP