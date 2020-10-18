拜登支持率赢川普 但今年美总统大选民调可信吗？

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普4年前出乎意料赢得大选入主白宫，引发美国选前民调可信度遭到前所未有质疑。今年大选民调是否已较为可信？法新社整理民调机构和专家的看法，提供分析参考。

●这次民调怎么说？

距离11月3日投票日只剩16天，根据「真清晰政治」（RealClearPolitics）网站提供的平均民调结果，民主党总统候选人拜登（Joe Biden）目前全国支持率领先川普9个百分点。

但美国总统大选并非靠普选票决定胜负，而是须拿下较多选举人票。例如川普2016年获得的全国普选票虽比对手希拉蕊（Hillary Clinton）少，但他赢得够多州的选举人票，因而当选。

今年有6个州被视为入主白宫必争之地，包括佛罗里达州、北卡罗来纳州、亚利桑那州、威斯康辛州、宾州和密西根州。若民调准确，拜登目前在这些州的支持率也领先，但有时幅度在误差范围内，从佛州的1.7个百分点到密西根州的7.2个百分点不等。

●2016年哪里出错？

当年投票日前夕，民调准确预测希拉蕊在全国得票率小赢；但易普索公共事务（Ipsos Public Affairs）专家杰克森（Chris Jackson）指出，当时「民调失准的地方，是一些中西部摇摆州」最终由川普胜出，原因包括投给川普的无大学学历白人选民在民调的样本数偏低。

如今大多数民调机构表示，他们已修正采样方法，以免这次再犯相同错误。上次民调代表性不足的几个选战关键州，这次民调都做得更仔细且更频繁。

此外，民调专家注意到调查结果的连贯性。自今年春天以来，拜登支持率持续领先川普，且平均领先幅度从未低于4个百分点。反观2016年，川普和希拉蕊的民调胜负2度易位，代表选情胶着。

最后，由于美国选民意见高度两极化，因此可能在最后一刻造成选举结果翻盘的犹豫选民，远比其他国家少得多。

●川普支持者倾向不表态？

有些人觉得，由于川普是位争议性人物，因此支持他的选民在民调时倾向不表态。因此共和党人偏好的民调机构特拉法加集团（Trafalgar Group）尝试用一套纳入不表态可能性的调查方法，并在2016年成为少数准确预测川普拿下宾州和密西根州的民调机构。

然而这次，即使特拉法加公布的民调也显示，拜登在宾州和威斯康辛州等关键州的赢面较大。

另一方面，4年前川普还只是一名企业家和政治新手，民调专家对这类新型候选人，往往难以评估选情。但易普索的杰克森指出：「现在大家对川普都算是已有看法，因此出乎意料程度应不会（像上次）一样高。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP