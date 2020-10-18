新冠肺炎全球逼近4000万例 病故逾111万

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（法新社巴黎18日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间18日11时（台湾18日晚间7时），全球至少111万1152人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），累计至少3974万2730例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有2734万1000人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球17日通报新增5302人病殁、37万2882起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（1033死）、美国（661死）与巴西（461死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计21万9289人病故、810万6752例确诊，至少322万573人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（15万3675人丧生、522万4362例确诊）、印度（11万4031人丧生、749万4551例确诊）、墨西哥（8万6059人丧生、84万7108例确诊）及英国（4万3579人丧生、70万5428例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有102人染疫丧命；其次依序为比利时（90人）、玻利维亚（73人）和巴西（72人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计37万9605死、1046万3815例确诊；欧洲累计24万9826死、733万1743例确诊；美国和加拿大共计22万9035死、830万3073例确诊。

亚洲共计15万9279死、967万3315例确诊；中东地区共计5万2851死、229万9676例确诊；非洲共计3万9552死、163万7885例确诊；大洋洲共计1004死、3万3223例确诊。（译者：陈政一）

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