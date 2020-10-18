无视当局扬言开火 白俄反对派准备再示威

广告 继续浏览后续

（法新社明斯克18日电） 白俄罗斯反对派和当局的冲突益发危险，抗议人士无视当局扬言开火的威胁，今天将发起新的游行示威，要求强人鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）下台。

鲁卡申柯宣称在8月9日总统选举中击败38岁的反对党候选人季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）之后，这个人口950万的前苏联加盟共和国就被前所未见的示威占领。

过去2个月持续看到一系列大规模示威，每个星期天都有约10万人以上走上街头。

已获欧盟成员国立陶宛庇护的季哈诺夫斯卡娅表示，鲁卡申柯必须在10月25日前下台，否则就会面临瘫痪性的大罢工。季哈诺夫斯卡娅发表这番谈话后，新的示威活动预定今天在首都明斯克登场。

季哈诺夫斯卡娅坚称自己才是8月总统选举的赢家；她还说，鲁卡申柯必须释放政治犯，并停止针对和平示威者施加「国家恐怖」。

当局选后开始镇压示威，导致数人丧命、数千人被捕，白俄罗斯监狱传出悲惨的伤害事件，许多人表示遭到刑求、殴打和羞辱。

警方先前已坦承动用水柱以及闪光弹对付示威者，一旦他们发射实弹，代表的将是鲁卡申柯与示威者之间两多月的对峙大幅升级。

本周稍早警方宣称示威活动更趋激进，警告「如有必要」，执法单位将动用致命武器。

© 2020 AFP