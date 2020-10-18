日研究：冠状病毒可在皮肤活9小时 比流感病毒长

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（法新社东京18日电） 日本研究人员发现，冠状病毒可在人类皮肤上保持活性9小时，由此可知，要对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19, 新冠肺炎），就得经常洗手。

这份刊登在本月号「临床传染病」（Clinical Infectious Diseases）的研究指出，相较之下，造成流行性感冒的病毒只会在人类皮肤停留约1.8小时。

这份研究指出：「和IAV（A型流感病毒）相比，（造成2019冠状病毒疾病的病毒株）SARS-CoV-2会存活在人类皮肤9小时，或许会增加接触传染风险，从而加速疫情扩散。」

研究团队从解剖样本采集病患死亡约1天后的皮肤进行测试。喷洒干洗手使用的乙醇后，冠状病毒和感冒病毒都会在15秒内失去活性。

研究指出：「SARS-CoV-2在皮肤上存活较长，增加了接触传染的风险，但手部清洁可降低这种风险。」

这份研究为世界卫生组织（World Health Organization）建议经常且彻底洗手以降低病毒传播风险的方针提供佐证。

新冠肺炎去年底在中国爆发后，至今全球已有近4000万人染疫。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2020 AFP