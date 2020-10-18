泰国名人不再沉默 发声支持抗议者

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（法新社曼谷18日电） 泰国民主运动声势愈来愈浩大，韩国流行音乐巨星、选美皇后、电视名人等明星纷纷加入发声行列，在社群媒体上对数百万追踪者贴出支持抗议者的讯息。

泰国名流作出政治声明实属罕见，毕竟他们丰厚的广告代言，得仰赖作为泰国建制派支柱的富豪家族。但警方16日在曼谷朝和平抗议者发射水炮后，一些名人不再避讳。

16日的场景象徵泰国经历数月学运后，情势再度升级。拥有美泰国籍、昵称「泰国王子」的韩流偶像尼坤（Nichkhun）告诉他的690万名推特（Twitter）追踪者，出现这样的场面后，自己不能再「袖手旁观」。

身为韩国超人气男团2PM成员的尼坤说：「使用暴力不是我能袖手旁观的事。」这段讯息数小时内就获得数以万计次转推。

尼坤写道：「暴力永远无济于事。我希望每个人都安全…并照顾好你们自己。」

曼谷上周情势持续紧绷，成千上万抗议者不顾当局禁止示威和多名带头人士被捕，再度重回街头。

抗议者要求2014年政变后掌权的前军事将领帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）离开总理职位，并要求王室改革。16日是警方首度对抗议者这般动武。

尼坤不是唯一发声的名人。刚拿下泰国环球小姐（Miss Universe Thailand）后冠的亚曼达（Amanda Obdam）也在社群媒体Instagram上，张贴数张镇暴警察挥舞盾牌、抗议者只身对抗的照片。

这名泰国与加拿大混血的模特儿写道：「一张照片透露千言万语…你们的职责是保护人民，不是伤害他们。」

在热衷关注名人的泰国，明星的演艺生涯和收入，与产品代言密不可分。之前有许多明星都对火热议题默不作声，理由之一可能是怕疏远潜在雇主。尤其泰国市值数十亿美元的商业帝国影响力遍及各产业，而且这些商业帝国传统上多支持极度富裕的王室。

不过，参与17日抗议的18岁商科学生敏（Min）认为，名人有道德义务必须出声。

他戴着头盔和防毒面具抵达现场时说：「他们是政府身旁的菁英。他们的声音极其重要。」

© 2020 AFP