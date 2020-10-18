玻利维亚总统大选将登场 料再出现社会动荡

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（法新社拉巴斯18日电） 玻利维亚今天举行总统大选投票，这是20年来前总统莫拉莱斯（Evo Morales）首度未名列候选人。无论选举结果如何，选民已预期玻利维亚将出现一年来第2波社会动荡。

玻利维亚各投票所将在格林威治标准时间12时（台北时间今天晚间8时）开放投票。莫拉莱斯约一年前在违宪情况下参选并第3度赢得连任，但选举结果充满争议，引发持续数周示威抗议潮。

莫拉莱斯随后辞职并逃亡海外，他被禁止参与这次大选。但他的接班人、社会主义运动党（Movement for Socialism，MAS）党魁阿尔斯（Luis Arce）自1月获得提名以来，在所有民调都保持领先。

57岁的阿尔斯预料将在今天的首轮投票胜出，但问题是他的得票率能否达到40%，并较最接近的对手超出10个百分点，否则将须举行第二轮投票。

从民调来看，阿尔斯最大对手、67岁中间派的前总统梅沙（Carlos Mesa）将获得足够得票率进入第二轮投票对决。果真如此，他便可望赢得总统宝座，因为其他4位候选人很可能在第二轮投票时支持他。

由于社会主义运动党一再警告会出现选举舞弊，并扬言若选举结果不如己意将示威抗议，加上坊间流传各种假消息，使得选举气氛持续高度紧绷。

在玻利维亚行政首都拉巴斯（La Paz）外围的社会主义运动党大本营爱尔阿托（EL Alto），49岁选民季塔尔巴（Clara Quitalba）告诉法新社：「（选后）显然将出现社会动荡。…我们只希望不会持续太久。」

去年选后抗议潮并未因莫拉莱斯流亡而结束，因为转为由他的支持者走上街头。这场动乱最终共造成36人死亡、800人受伤。

24岁的拉巴斯选民沙帕塔（Renata Zapata）说：「希望情势将平静。因为我们不想再经历去年发生的事，那很可怕。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP