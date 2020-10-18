男师秀先知讽刺漫画遭斩首 法国将示威团结抗暴

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（法新社法国孔弗朗17日电） 法国1名男老师日前在课堂上向学生展示先知穆罕默德的讽刺漫画后，在学校附近惨遭歹徒斩首杀害，全国各地城市明天将发起多起示威集会，展现全国团结对抗暴力的决心。

47岁历史教师帕第（Samuel Paty）昨天在巴黎近郊孔弗朗（Conflans-Sainte-Honorine）遇害，此事引燃法国各地民众怒火，也令人忆起2015年嘲讽杂志「查理周刊」（Charlie Hebdo）刊登先知穆罕默德的讽刺漫画后所引发的一连串伊斯兰极端主义暴力攻击。

教育部长布朗凯（Jean-Michel Blanquer）向法国第2电视台（France 2）表示：「展现我们的动员、团结和全国凝聚力绝对重要。」布朗凯也呼吁「大家一起挺教师」。

其中一场集会预计将在经常作为抗议地点的巴黎共和国广场（Place de la Republique）登场。2015年，伊斯兰极端主义枪手闯入查理周刊办公室并开枪扫射，造成12人丧命后，约150万人聚集在这座广场示威抗议。

里昂（Lyon）、土鲁斯（Toulouse）、史特拉斯堡（Strasbourg）、南特（Nantes）、马赛（Marseille）、里尔（Lille）和波尔多（Bordeaux）等地预计也将发动集会。

法国反恐检察官李卡尔（Jean-Francois Ricard）表示，帕第因为展示嘲讽漫画，曾遭网路威胁锁定，任教学校的一名女学生的父亲也在网路上号召大家抵制帕第。

18岁凶嫌阿布杜拉（Abdoullakh Anzorov）行凶后随即遭警方开枪击毙。

俄罗斯驻巴黎大使馆今天表示，阿布杜拉在莫斯科出生，祖籍是俄罗斯南部的车臣共和国，6岁时举家来到法国，并要求获得庇护。

女学生父亲及一名已知的伊斯兰好战分子共10人遭到逮捕。

李卡尔表示，10月初帕第在课堂上展示具有争议性的讽刺漫画，其中一幅将先知画成裸体，校方随后屡屡接获威胁，女学生的父亲也指控帕第散布「色情作品」。

这名深感不满的父亲在社群媒体贴文中点出帕第的名字，并公布学校地址，几天后就发生这起斩首惨案。总统马克宏已将这起案件定调为伊斯兰极端主义恐怖攻击。

© 2020 AFP