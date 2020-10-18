纽西兰执政党选战大胜 反对派要求总理兑现承诺

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（法新社威灵顿18日电） 纽西兰执政工党（Labour Party）在国会选举取得压倒性胜利，国家党领导人柯林斯（Judith Collins）表示，这代表阿尔登未来若无法兑现她各项远大承诺，也不能以任何藉口搪塞。

现任总理阿尔登因2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫措施得当，所率领的工党在昨天的国会选举拿下过半席次。

这次大选中，工党得票率49.1%，为1946年来最佳表现；最大反对派国家党（National Party）得票率26.8%，为1936年创党以来次差结果。

纽西兰自1996年采用「联立制」（Mixed Member Proportional）以来，从来没有任何政党单独赢得过半多数，阿尔登昨天在选战中赢得绝对多数，缔造历史。

对此，国家党领导人柯林斯（Judith Collins）表示，这代表阿尔登未来若无法兑现她各项远大承诺，也不能以任何藉口搪塞。

柯林斯这么说，是因为阿尔登的个人魅力虽高，第一任总理任期期间却因未能兑现她在保护环境、降低儿童贫穷等关键承诺，而饱受外界批评。

柯林斯表示，阿尔登在选举上的大获全胜，代表她如今可以自由发挥，不能再怪罪执政伙伴阻挠她落实进步派议题，「政府现在取得授权，从事选前所作的各项承诺，但若失败可别怪罪他人」。

阿尔登昨天深夜发表胜选演说时表示，将增加国宅、提高再生能源等基础建设的投资。

她同时提到将提供更多训练计画、创造工作机会、保护环境，并将着手对抗气候变迁、贫穷和不平等在内的各项问题。她说：「我们取得授权来加快因应和复苏脚步，而我们明天就将动起来！」（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP