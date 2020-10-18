美国总统大选 川普一天跑3州拜登待在家

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（法新社密西根州摩斯奇冈18日电） 美国总统大选今天进入倒数16天，总统川普昨天马不停蹄到3个州造势。他在首站密西根州抨击对手拜登是「罪犯」，还猛批民主党人反美。拜登则待在家中无公开行程。

川普在密西根州摩斯奇冈（Muskegon）集会上拿文化战大作文章。他对现场大批欢呼民众说，民主党想要「消灭美国历史、清除美国价值、摧毁美式生活」。

川普也使劲塑造拜登贪腐的形象，再次推销导致自己去年被弹劾的阴谋论，以及「纽约邮报」（New York Post）声称揭露拜登儿子韩特（Hunter Biden）贪腐证据的最新报导。

川普表示：「拜登是贪腐政客，拜登家族是犯罪企业。…他是罪犯，犯过罪。他是国安风险。」群众报以热烈欢呼。

川普被控滥用职权企图挖掘拜登丑事，去年遭众议院弹劾，但参议院判他无罪。

勤跑行程的川普昨天接着前往美国2019冠状病毒疾病（COVID-19）新疫情中心的威斯康辛州，然后再赴内华达州拉斯维加斯结束这一天。今天川普将在内华达州卡森城（Carson City）举行集会。

至于低调造势但仍在多项民调领先的拜登，昨天则是待在德拉瓦州家中，无公开行程。预计今天他将参与北卡罗来纳州的竞选活动。

共和党籍的川普曾感染2019冠状病毒疾病，两周前离开医院。他打算在最后阶段加紧脚步，几乎天天都有集会活动，希望藉此催出自己的铁杆支持者出面投票。

© 2020 AFP