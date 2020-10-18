英国政府：仍盼与欧盟达成贸易协议

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（法新社伦敦18日电） 英国政府今天表示，虽然与欧洲联盟（EU）的谈判卡关，英国仍希望与欧盟达成脱欧（Brexit）后的贸易协议。

英国曾设定上周的欧盟峰会为谈判最后期限。首相强生（Boris Johnson）也说，在英国当了约50年欧盟成员国后，现在他已准备好退场，替无协议脱欧预作准备。

不过，负责处理脱欧事宜的英国内阁办公室部长戈夫（Michael Gove）今天表示，他仍希望会有协议。戈夫接受电视台访问时说，如果欧盟改变立场，协商之门依然「微微开着」。

英欧双方对公平竞争的规定、这些规定该如何进行监督，以及多少欧盟渔船能驶入英国海上渔场，看法依旧分歧。

英国希望重申对自身海域的主权、欧盟对协议无法律监督权，并坚持想要一份类似欧盟与加拿大签署的贸易协议。

但欧盟说，英国情况跟加拿大完全不同。

戈夫今天告诉天空新闻网（Sky News）：「我想要一份协议，我亟思达成协议，但这需要双方妥协才能达成。而现在欧盟并未这么做。」

戈夫还说，欧盟似乎没认真渴望达成协议。

根据欧盟执行委员会（European Commission），欧盟脱欧事务首席谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）及英国首席谈判代表佛罗斯特（David Frost）预计明天讨论谈判架构。

戈夫说：「现在情况取决于他（巴尼耶）了。」

© 2020 AFP