专家担忧若川普连任 全球暖化会更糟

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（法新社巴黎19日电） 气候专家警告，美国总统川普执政4年期间使全球遏止排放的努力受挫，11月3日总统大选将对地球构成决定性影响。专家担忧，川普连任恐将使全球难避免灾难性暖化的可能。

就在大选投票日的隔天，美国将正式退出「巴黎协定」（Paris Agreement），这是为了遏止排放与避免失控的温室效应而敲定的国际协定。

美国宾州州立大学（Penn State University）气候学家曼恩（Michael Mann）告诉法新社，川普破坏气候的关键行径，「已削弱我们（美国）的道德立场，把我们从执牛耳变成落于人后」。

曼恩说，在气候议题上没有美国带头号召，「我担忧世界其他国家不会及时重视他们应尽的减排义务，以避免气候变迁的严重影响」。

曼恩表示：「这就是为何就气候而论，我把它称之为决定成败的选举。」

在遭受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐的2020年，越来越多迹象显示气候变迁造成影响，包括气温创新高、海冰消融，以及烈焰野火焚毁北极圈部分地区、亚马逊（Amazon）盆地与美国本土。科学家说，遏止地球暖化的机会之窗正迅速缩小。

时间所剩不多，使得美国选民选择川普或民主党候选人拜登（Joe Biden）在未来4年领导这个全球第2大的排放国，变得格外重要。

川普把气候变迁视为骗局，更加支持造成污染的化石燃料，并撤回或取消许多的环保标准。（译者：曹宇帆/核稿：杨昭彦）

© 2020 AFP