分析：全球经济因川普贸易战伤元气 短期难复苏

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（法新社巴黎19日电） 分析家说，美国总统川普上任4年后，仍无法兑现缩减贸易赤字的竞选支票，反而对全球贸易赖以为基础的多边经济体系带来持续性的打击。

但就算民主党候选人拜登（Joe Biden）如多数民调预测赢得本届总统大选，美国贸易政策可能仍无法摆脱保护主义色彩，对杠中国的态势也会继续下去。

川普2016年竞选时讲了又讲的主轴之一，就是美国过去一直被贸易伙伴占便宜，因此他打包票会改造全球贸易约定，并削减美国的贸易赤字。

而他上任后，确实改造了全球贸易体系，但美国贸易赤字在他任内却是不减反增；分析家说，川普的表现真是乏善可陈。

康乃尔大学（Cornell University）教授普拉萨（Eswar Prasad）表示：「川普的贸易政策几乎没为美国经济带来实质好处，反倒削弱了多边贸易体系、破坏与美国贸易伙伴长期以来的同盟关系，也更助长了不确定性。」

美国对中国的贸易赤字确有减少，但来自加拿大和墨西哥的进口却大增，导致整体贸易赤字更形扩大。

根据法国巴黎第九大学（University of Paris-Dauphine）经济学教授奥雷菲斯（Gianluca Orefice），美国对许多进口商品课徵的关税提高确实「保护到美国制造商」，但美国产业的生产成本却也随之增加，暴露出美国有多仰赖中国供应链。

全球经济基础设施目前高度不稳定，专长为研究美国贸易政策的记者兼作家、现为智库「外交关系协会」（Council on Foreign Relations）研究员的奥登（Edward Alden）表示，「对欧洲、对世界贸易组织（WTO）而言，他的政策显然伤害极大，难以修复」。

川普阻挠世贸组织任命新法官，导致世贸争端解决系统瘫痪，让这个全球多边贸易体系的仲裁机制难以运作，法国国际经济研究中心（CEPII）主任尚恩（Sebastien Jean）就说，「川普给人的感觉是，他可以破坏，却没办法建设」，「大家看了他从中国拿到的东西，会有这种想法：做了这么多，然后只得到那些？」

美中贸易战1月间偃旗息鼓，但窃取智慧财产以及强制技术转移等重大争论却悬而未决；普拉萨说，同时间，「川普政府却是言论反覆、政策决定漫无章法，徒让美国成了别人眼中靠不住、信不过的贸易伙伴」。

这导致某些国家决定绕过美国，签订双边或多边贸易协议，例如川普让美国退出跨太平洋伙伴协定（Trans-Pacific Partners）之后，太平洋国家就迳自签订了协议。

普拉萨说，川普当总统的这4年，导致「以规则为基础的多边贸易体系弱化，从世贸这个美国过去曾大力协助创设的组织就看得出来」。

那可能让全球更难透过通力合作，来促成全球经济从疫情危机中复苏，更别说是让复苏持续下去了。 （译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2020 AFP