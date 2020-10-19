化解抗争紧张 泰国总理要求国会召开特别会

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（法新社曼谷19日电） 处境四面楚歌的泰国总理帕拉育今天要求国会召开特别会议，于此同时，抗争民众策划更多集会，以要求帕拉育下台、释放被捕入狱的活跃分子及改革王室。

不顾当局颁布禁止超过4人以上集会的紧急命令，大部分是青年学子的成千上万抗争者上周走上街头。

警方估计，大约2万人昨天在首都曼谷抗议，不过带头抗争的活跃分子与当地媒体估算人数更多。

抗议民众计划今天再度集会之际，帕拉育（Prayut Chan-o-cha）表示，目前正休会的国会将重开议，讨论如何化解紧张情势。

帕拉育表示：「我们支持召开特别会议以化解这次的冲突。」他并警告抗争者别违法。

他说：「我要求抗争者和平集会，政府已经做了某种程度的让步。」

这场没有领导人的大规模抗争呼吁前军事将领及2014年政变策动者帕拉育下台，并要求修改军方起草的宪法。这部宪法遭控用于操弄去年选举，以对帕拉育有利。

最具争议的，莫过于抗争者另提出前所未有的主张，要求改革大权在握及富甲天下的王室。

抗议民众要求废除禁止诋毁王室法规，因这项规定保障国王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）得以免遭批评。他们也要求提高王室财政透明度，以及王室不得干政。

昨天由南部的普吉（Phuket）到东北部的孔敬（Khon Kaen）相继爆发模较小的抗议活动，这场大规模抗争似乎在泰国境内获得越来越多的支持。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP