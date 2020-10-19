北韩审前制度拷打逼供猖獗 拘留人待遇不如动物

广告 继续浏览后续

（法新社首尔19日电） 人权团体今天就北韩不透明的法律程序提出报告，指北韩审前拘留制度中严刑拷打、羞辱和逼供情形猖獗，还说拘留人的待遇「连动物都不如」。

总部位于美国的「人权观察」（Human Rights Watch）藉由访问数十名曾遭拘留的北韩人士及前官员，来凸显拘留机构不人道、往往等同于凌虐的情况。

联合国和其他批评人士指控北韩侵犯人权情况普遍，而外界对这个「封闭」拥核国的犯罪司法制度所知甚少。

受访者表示，在审前拘留的初步阶段，以棍棒伺候或踢踹方式不当对待拘留人的情况「特别严重」。

一名前员警表示：「规定有说不应该存在任何殴打情事，但我们必须在调查期间和审前初步调查阶段取得供词。为了取得供词，你必须殴打他们。」

曾遭拘留者表示，他们被迫每天盘腿端坐或跪坐在地板上高达16小时，稍有晃动便遭到处罚。

处罚方式从徒手、用棍棒或皮带殴打拘留人，到逼迫他们沿着院子绕圈跑高达1000次不等。

曾遭拘留的朴智哲（Park Ji Cheol，音译）说：「要是我或（牢房里）其他人稍有晃动，狱卒会命令我或所有狱友把双手伸出栏杆外，然后用他们穿着靴子的双脚来回踩踏。」

尹英哲（Yoon Young Cheol，音译）补充说：「你在那里的待遇连动物都不如，最后就变得跟动物一样。」尹英哲也曾遭拘留。（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP