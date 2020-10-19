川普在位4年 美欧联盟关系陷入垂危

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（法新社法兰克福19日电） 美国总统川普2016年胜选时，德国总理梅克尔曾不寻常警告说，她愿在川普尊重民主价值条件下和对方合作。4年后川普鲁莽的外交举措不仅未获德国好感，也惹怒许多欧洲人。

川普任内除了带领美国退出巴黎气候协定和伊朗核子协议、对欧洲联盟（EU）钢铝品加徵关税，还削弱世界贸易组织（WTO）的仲裁能力，一再打击欧洲相当重视以多边主义原则处理各项全球挑战的做法。

英国智库「皇家国际事务研究所」（Chatham House）副研究员史托克斯（Bruce Stokes）对法新社表示，川普将欧盟形容为贸易上的敌人，令各个欧洲盟邦震惊；而他和俄罗斯培养亲密关系，也「吓坏人们」。

德国马歇尔基金会（German Marshall Fund of the United States，GMF）高级跨大西洋研究员大卫-威尔普（Sudha David-Wilp）更直言：「大西洋两岸关系实际上正形同靠生命维持器延续。」

专家并表示，即使民主党总统候选人拜登（Joe Biden）在11月3日挑战白宫大位成功，也无法一夕间化解美欧之间累积的裂痕。

皮尤研究中心（Pew Research Center）最近所做的调查便发现，欧洲人对美国的好感度降至历史新低，其中德国人只有26%对美国抱持好感。

史托克斯表示，欧洲人对美国的「严酷评价」，部分归咎于欧洲民众普遍相信川普政府对COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情的「处置不当」。

大卫-威尔普也说：「欧洲人看到美国有许多内部问题正在撕裂国家，便会想说：（现在这个时机）这个国家有可能是好伙伴吗？」

现任欧盟轮值主席国德国，过去经常是川普怒批对象，尤其针对德国未能达到北大西洋公约组织（NATO）的国防支出目标。不仅如此，在个人关系层面，川普和梅克尔（Angela Merkel）的互动也不佳。

梅克尔不仅未曾像法国总统马克宏（Emmanuel Macron）一般，在川普访法时用阅兵仪式和炫目的艾菲尔铁塔（Eiffel Tower）晚宴款待他；今年6月梅克尔甚至因顾及疫情，拒绝川普在华府召开七大工业国集团（G7）峰会的邀请。川普随后便迅速宣布大砍驻德国美军人数。

大卫-威尔普表示，拜登若当选，他「将发现有必要重振与盟邦的关系」。专家也认为，拜登上任后预料很快会出访欧洲，也会重返气候协定，并和伊朗再度展开核子谈判。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP