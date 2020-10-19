投资人对美纾困案仍抱希望 亚股多收红

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（法新社香港19日电） 投资人对美国通过纾困方案仍抱希望下，亚洲股市今天多走高。上海股市则是因中国公布经济成长速度低于预期，转而收跌。

距离美国11月3日总统大选只剩下两周多的时间，美国国会议员通过纾困方案的时间已经不多，但两党磋商仍陷于停滞。

联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）周末订下20日为通过纾困案的最后期限，美国总统川普则呼吁共和党提高他们所提1.8兆美元纾困案的金额，还说他愿意推出比民主党方案2.2兆美元金额还高的纾困案。

川普昨天说，他希望推出比裴洛西还高金额的纾困案。「这不代表所有的共和党人都同意，但我认为他们终究会赞同我的意见。」

分析师表示，市场普遍预期即使国会最后在选前协商未果，国会议员终究会通过新纾困案。

麦德里全球顾问公司（Medley Global Advisors）全球宏观策略董事总经理艾门斯（Ben Emons）说：「市场似乎对终究会通过纾困振兴方案抱持乐观心态，无论是川普当上总统后的减税，还是拜登当选后的支出计画。」

中国今天公布第3季经济成长4.9%，低于法新社调查预估的5.2%。上海股市闻讯收跌0.71%。

亚洲其他股市则多收高，日股收涨超过1%，弥平今年以来的跌幅。

台北股市涨幅超过1%；马尼拉股市收涨2.1%；香港股市收涨0.64%；首尔股市收涨0.2%；新加坡股市收涨0.4%；澳洲股市收涨0.9%；纽西兰股市则收跌0.4%。

© 2020 AFP