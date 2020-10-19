抗议防疫限制措施 捷克布拉格爆警民冲突

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（法新社布拉格18日电） 捷克民众今天在首都布拉格暴力示威，抗议政府防疫限制措施，警方动用催泪弹和水炮以掌控情势。

数以千计示威群众今天聚集在布拉格老城广场（Old Town Square），要求负责策划防疫限制措施的卫生部长普莱穆拉（Roman Prymula）下台。

当局表示，现场人数远远超越当前限制，因而开始驱散群众，抗议民众与警方爆发冲突，示威活动陷入一片混乱。

布拉格警察局长莱希（Tomas Lerch）向记者表示：「示威者无缘无故攻击警察。」另一名警官形容他们是「激进的足球迷」。

莱希说，「我们动用水炮、催泪弹和鞭炮」，还说有近20名员警受伤。

布拉格紧急服务单位推文说，已让9人接受治疗，有4人「主要因头部受伤、割伤、酒醉和催泪弹引发的呼吸问题」送医治疗。

警方表示，在示威活动开始前已拘留约50人，并查扣烟火、黄铜指虎、伸缩警棍和枪械。

在欧洲联盟（EU）每10万居民中，捷克共和国是2019冠状病毒疾病（COVID-19）感染和病故人数最高的国家。

人口1070万的欧盟成员国捷克16日新增1万1105例确诊，创下单日新高。

截至今天，捷克已记录到逾17万起确诊病例，超过1400人不治。（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP