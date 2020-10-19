数千哥伦比亚原住民首都游行 要求终结暴力

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（法新社波哥大18日电） 数千名哥伦比亚原住民今天抵达哥伦比亚首都波哥大，要求和总统总统杜克（Ivan Duque）会面，并终结在原住民土地上不断增长的暴力。

示威人士希望政府进行重大开发时能徵询他们意见，并彻底落实2016年终结「哥伦比亚革命军」（Revolutionary Armed Forces of Colombia, FARC）叛军长达半世纪武装对抗的历史性和平计画。

考卡地区原住民委员会（Regional Indigenous Council of Cauca）高阶顾问皮特（Hermes Pete）告诉法新社：「我们要求保障生命、土地权和并要求他们遵守与FARC叛军的和平协议。」

抗议活动在10日从哥伦比亚西南部展开，并逐渐朝波哥大进发。

将近7500名原住民前往波哥大要求和总统杜克会面，讨论游击队和其他由贩毒资助的团体所带来日益增加的暴力事件。

但是总统顾问赛巴约斯（Miguel Ceballos）坚持总统杜克没法和示威者会面，提出和联邦代表团及监察官员会面的方案替代，但遭抗议人士拒绝。

抗议团体将在19日游行到总统府旁的玻利瓦尔广场（Plaza de Bolivar），还将在21日加入由2019年底开始的反政府运动「全国罢工」。（译者：林沂锋/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP