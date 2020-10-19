新冠肺炎全球确诊逾4006万例 染疫病故近111.5万

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（法新社巴黎19日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间19日11时（台湾19日晚间7时），全球至少111万4836人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），累计至少4006万4580例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有2754万9400人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球18日通报新增4198人病殁、32万3553起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（579死）、美国（509死）与伊朗（337死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计21万9676人病故、815万5592例确诊，至少323万4138人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（15万3905人丧生、523万5344例确诊）、印度（11万4610人丧生、755万273例确诊）、墨西哥（8万6167人丧生、85万1227例确诊）及英国（4万3646人丧生、72万2409例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有102人染疫丧命；其次依序为比利时（90人）、玻利维亚（73人）和巴西（72人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计38万467死、1050万6757例确诊；欧洲累计25万756死、746万4354例确诊；美国和加拿大共计22万9436死、835万3716例确诊。

亚洲共计16万45死、974万3257例确诊；中东地区共计5万3386死、231万6043例确诊；非洲共计3万9740死、164万7157例确诊；大洋洲共计1006死、3万3297例确诊。（译者：陈政一）

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