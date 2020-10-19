欧盟复苏计画 拉加德：成败攸关重大

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（法新社巴黎19日电） 欧洲中央银行（ECB）总裁拉加德今天表示，欧洲联盟（EU）7500亿欧元冠状病毒疫情经济复苏计画的成败，以及承诺的资金是否顺利拨款，攸关重大。

拉加德（Christine Lagarde）接受法国「世界报」（Le Monde）专访时表示：「倘若资金未能对症下药，倘若资金在政府机关中蒸发消失，未能真正进入实质经济中，带动我们的国家迈向数位环保（的经济），我们将错失改变转型的历史契机。」

这项无论在规模和承诺上都前所未见的计画，欧盟领袖已经在7月通过，但对于拨款给波兰和匈牙利等成员国是否要和落实欧盟人权政策挂勾仍有争议，目前还在欧洲议会卡关，

在被询及是否忧心纾困方案卡关太久时，拉加德表示，欧盟执委会的目标是在2021年初开始拨款，这个目标一定要达成。

拉加德说：「现在要看成员国的进度，他们必须递交复苏计画，有些国家已经完成，接着要看执委会审查速度，他们必须迅速审查。」

拉加德表示：「政治领袖动作必须快一点。」

拉加德说：「这项特别计画打破部分成员国对欧盟角色的重要禁忌，计画成功至关重要。」

这项纾困方案之所以可以出笼，关键在于德国，因为德国终于点头同意集体举债，用来协助财政羸弱的国家。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）16日呼吁以「妥协的精神」，化解使得复苏计画卡在欧洲议会的歧见。

© 2020 AFP