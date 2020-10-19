比利时全国餐馆酒吧关闭一个月

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（法新社布鲁塞尔19日电） 比利时首都布鲁塞尔实施局部封锁措施后，仍未能遏止新一波疫情，全国餐馆酒吧自今天起关闭一个月。

午夜起也将实施宵禁，强化封锁措施，以期在2019 冠状病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐之际，阻止不顾规定寻欢作乐的民众涌上街头。

这是比利时第二度实施大规模封锁措施，因为本周住院治疗病患人数比上周增加100%。随着严冬将届，餐厅业者已接近崩溃边缘。

布鲁塞尔一间餐厅的老板布西（Angelo Bussi）昨晚锁上自家餐厅大门后，哽咽说道：「我们感觉根本没人在乎。这使我心碎。」

布西告诉法新社：「不论经理、大厨、洗碗工，大家都在受苦。」布西耸了耸肩、挥手道别并走入夜色中，最后还补上一句：「唉，就这样吧，我们一个月后见。」

有提供外带服务的店家今天仍持续营业，这包括欧盟总部附近若干咖啡店和三明治小餐馆；但根据联邦政府新命令，任何好友聚会饮食、喝酒聊天的场所都必须歇业。

比利时总理德克鲁（Alexander de Croo）上个月才组成联合政府，终结选后超过一年的僵局，他如今面临上任后第一个危机。德克鲁警告，染疫人数可能「指数性」增长。

法新社报导，比利时人口仅1150万人，至昨天已有22万2253人确诊，超过1万人不治，是全球染疫密度最高的国家之一。

© 2020 AFP