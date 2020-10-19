法国教师遭斩首 警方突袭伊斯兰激进分子住家

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（法新社巴黎19日电） 法国教师帕第展示先知穆罕默德的讽刺画后遭斩首。法国内政部长达马南今天说，帕第任教学校一名女学生的父亲等人曾呼吁追杀帕第，警方今天也突袭数十名伊斯兰激进分子的住家。

47岁历史教师帕第（Samuel Paty）3天前在课堂上向学生展示先知穆罕默德的讽刺漫画后，在学校附近惨遭歹徒斩首杀害。祖籍车臣共和国的18岁凶嫌阿布杜拉（Abdoullakh Anzorov）行凶后随即遭警方开枪击毙。

法国反恐检察官李卡尔（Jean-Francois Ricard）日前表示，帕第因为展示嘲讽漫画，曾遭网路威胁锁定，任教学校的一名女学生的父亲也在网路上号召大家抵制帕第。

达马南（Gerald Darmanin）今天也说，一名女学生的父亲和一名着名伊斯兰激进分子曾敦促杀害帕第。

达马南告诉欧洲第一电台（Europe 1）：「他们显然对这名教师发出追杀令。」凶嫌阿布杜拉行凶后已有11人被捕，包括女学生的父亲和该名伊斯兰激进分子。

达马南并表示，警方今天突袭「数十名」伊斯兰激进分子的住家。

他说，在帕第被杀后，当局已经对网路上的仇恨言论展开80多起调查。帕第一直是网路上尖酸刻薄攻击的目标。（译者：林沂锋/核稿：杨昭彦）

© 2020 AFP