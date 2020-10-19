虔诚信徒拜登 盼自川普手中抢回天主教选票

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（法新社德拉瓦州威明顿19日电） 美国民主党总统候选人拜登玫瑰经念珠不离手腕，也常提到天主教信仰带给他巨大慰藉度过至亲离世悲痛。拜登冀望说服4年前大多支持川普的天主教选民，这次能投给他。

拜登（Joe Biden）几乎每周日都会到位在德拉瓦州威明顿（Wilmington）富裕郊区的小教堂「布兰迪怀恩上的圣若瑟」（St. Joseph on the Brandywine）参与弥撒。他的双亲、1972年车祸丧生的首任妻子娜伊莉雅（Neilia）和两人女儿娜欧蜜（Naomi），以及2015年癌逝的儿子波伊（Beau），都葬在这座教堂的墓园。

77岁的拜登接受天主教学校教育，他一向公开且每天在日常生活奉行他的宗教。他腕上的玫瑰经念珠是儿子波伊过世当天戴的，拜登2017年曾说，波伊逝后他从未将念珠脱下。

拜登除了在竞选造势时引述已故教宗若望保禄二世（Pope John Paul II），也常提及自身的爱尔兰裔天主教徒家族背景。他决心不让共和党人抢走他的宗教选民。

不过拜登面临的难度不小。寻求连任的共和党总统候选人川普2016年之所以能击败对手希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton），正是拜在若干选战激烈的关键州险胜之赐；而据皮尤研究中心（Pew Research Center）调查，当时有52%的天主教选民支持川普，支持希拉蕊的只有45%。

然而，美国天主教选民绝非一群同质性高的团体。例如4年前，白人天主教选民支持川普比例高达60%，但西语裔天主教选民却有近70%投给希拉蕊。此外，川普政府的许多重要官员也是天主教徒。

今年选情紧绷之下，天主教信众提供拜登争取摇摆选民支持的难得机会。由于天主教徒约占美国人口1/5，这部分选票能带来的差距不容小觑。

拜登竞选团队的宗教信仰事务部主任狄克森（Josh Dickson）便告诉法新社：「这次选战，我们将各族群的天主教徒视为十分重要的选民。」

但堕胎议题可能为拜登带来麻烦，甚至在他的家乡民主党大本营德拉瓦州。拜登支持1973年美国最高法院在「罗诉韦德案」（Roe versus Wade）所做的划时代判决，确保女性堕胎权；他也承诺，若当选会在必要时透过国会行动保障这起判决。

和拜登同教区的50多岁工程师杜兰（John Dolan）受访时说，他不在乎拜登信奉哪个宗教，「但身为天主教徒，我很难支持基本上『支持有（堕胎）选择权』的人。…他们应该支持（保留）生命」。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP