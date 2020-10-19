贝林格关键一轰 道奇逆转勇士进世界大赛

广告 继续浏览后续

（法新社阿灵顿18日电） 道奇今天靠贝林格7局下的特大号阳春炮，4比3后来居上获胜，并克服在国联冠军系列赛1胜3负的劣势，最终4胜3败逆转淘汰勇士，4年内3度闯进MLB世界大赛。

美国职棒大联盟MLB国家联盟冠军系列赛前4战打完，亚特兰大勇士以3比1「听牌」，但洛杉矶道奇硬是连拿下第5与第6战，将战线逼进第7战。今天这场「殊死战」，一路苦追的道奇在7下，靠贝林格（Cody Bellinger）一支特大号全垒打，让整个国联冠军赛的战情完全改观。

今天勇士、道奇分别由安德森（Ian Anderson）、梅伊（Dustin May）先发，写下MLB史上首次在攸关晋级的「殊死战」中，两队皆由菜鸟先发的纪录。安德森这场比赛投3局掉2分，梅伊再度担任「假先发」，投1局掉1分，两人都无关胜败。

勇士这场比赛头两名打者都获保送，第3棒的欧苏纳（Marcell Ozuna）击出左外野方向的安打，让球队先驰得点。

2局上半，勇士首名打者史万森（Dansby Swanson）在球数1好1坏的情况下，将对方一记88.6英里的滑球轰上第二层看台，这支全垒打一度让勇士2比0领先。

道奇3局下两出局后反扑，特纳（Justin Turner）获保送、曼西（Max Muncy）敲出二垒安打后，史密斯（Will Smith）挥出中外野方向两分打点安打扳平，这也是安德森今年季后赛至今，出赛4场投18.1局以来的首次失分。

勇士4局上前两名打者获保送后，莱里（Austin Riley）中外野方向安打让球队以3比2要回领先，可惜后续跑垒失误，未能拉开分差。5局上弗利曼（Freddie Freeman）中外野方向一支差点形成全垒打的深远飞球遭道奇中外野手贝兹（Mookie Betts）没收，事后来看这两局未能制造大局，都对勇士造成重伤害。

6局下道奇首名打者赫南德兹（Enrique Hernandez）将一个97.3英里四缝线速球轰出中外野全垒打墙，再扳平比数。7局下道奇前两名打者都遭三振，但贝林格将一个94英里的伸卡球轰上右外野第二层看台，让道奇逆转战局以4比3反超。

之后两队都未再得分，最终道奇就以1分差气走勇士。道奇2017年、2018年连两年闯进世界大赛，今天赢球后，4年内3度打进世界大赛，接下来将与击败休士顿太空人晋级的坦帕湾光芒争夺世界大赛冠军。

© 2020 AFP