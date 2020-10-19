遭川普穆斯林旅禁拆散家庭 美受害夫妻寄望新政府

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿19日电） 由于美国对一些穆斯林占多数的国家实施旅行禁令，许多美国夫妻和家庭被迫分隔两地，他们期待11月3日总统大选能够产生新政府，以改变他们当前的处境。

2018年美国最高法院裁定，支持总统川普对5个穆斯林占多数的国家及北韩、委内瑞拉所颁布的第3版旅行禁令。这5国分别是伊朗、利比亚、索马利亚、叙利亚与叶门。

卡托研究所（Cato Institute）移民政策分析师比尔（David Bier）估计，截至去年10月，已有超过1万5000名美国公民的配偶和领养的未成年儿童遭波及，如今这个数字可能更多。而民主党总统候选人、前副总统拜登（Joe Biden）已承诺，一旦胜选将取消这项禁令。

帕蜜拉与阿夫辛．瑞吉比（Pamela and Afshin Raghebi）夫妇就是因川普禁令，被迫分隔两地。今年12月他们将庆祝结婚10周年，届时会是个欢乐或痛苦的日子，取决于11月3日的选举结果。

出生于伊朗的阿夫辛现年51岁，2010年与帕蜜拉在美国结婚。移民局确认两人的夫妻关系后，2016年阿夫辛申请成为永久居民。

但因阿夫辛当年是非法入境美国，他们得设法通过另一项程序，尽管过程艰辛，他们还是做到了。为了完备程序，阿夫辛得先离境再入境美国，却因旅行禁令自2018年起被困在土耳其。

帕蜜拉说：「我觉得是我的国家把我跟丈夫拆散了。」这份痛苦又因经济困境恶化而加剧。

虽然家族成员里也有「川粉」，不过帕蜜拉说，美国民众应牢记美国是个移民国家、美国国力来自于多元。

她表示：「去投票、投票、投票，我们得有个新政府。」

然而，卡托研究所的比尔指出，在禁令实施期间，许多人的关系已经破裂、婚姻告终，或是曾受美国人帮助要来美国，但现在这些美国人已无法再提供帮助。

他说，即使拜登果真当选，对很多人而言仍太迟了。

© 2020 AFP