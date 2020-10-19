阿拉巴马州有「川粉郡」 选民盼川普得票破9成

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（法新社阿拉巴马州双泉镇19日电） 美国阿拉巴马州温斯顿郡（Winston County）有许多支持总统川普的铁粉，号称是「川普国」，他们希望川普这次大选在当地囊括90%以上选票。

法新社报导，温斯顿郡是位于阿拉巴马州北部的保守主义堡垒，川普2016年总统选举在当地大赢90%选票。当地共和党人表示，他们希望上帝这次让川普拿下更高票数。

当地共和党人近日在法庭里举行11月3日大选前的最后一次集会，期间发出响亮而严肃的祈祷声。

在祈祷结束后，他们齐聚房间入口的美国国旗处，手放胸口洪亮朗诵美国传统效忠誓词，并且无伴奏合唱川普造势会上经常播放的热血爱国歌曲「天佑美国」。

温斯顿郡共和党地方党部副主席法瑞斯（Greg Farris）表示：「在我们这个地区，我们看到川普的声势比4年前还要壮大。」

法瑞斯指出：「因此我们认为，我们（投给川普）的比例将高过上次。将达100%吗？或许不会。但我们相信将达超过90%。」

温斯顿郡位于所谓「圣经带」（Bible belt）中心，这个地带以基督教保守价值闻名，人口绝大多数是白人。当地民众声称，他们重视辛勤工作、宗教及家庭。

温斯顿共和党地方党部秘书莱特（Sandra Wright）身穿写有「保持冷静，投给川普」的红色T恤，强调说：「他（川普）有良好的基督教价值。」

© 2020 AFP