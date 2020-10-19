阿里巴巴拥高鑫零售72&股权 全面掌控中国大润发

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（法新社巴黎19日电） 中国电商巨擎阿里巴巴今天宣布斥资36亿美元（约新台币1035亿元），增购高鑫零售控股权至约72%。阿里巴巴藉此将得以加强掌控中国庞大的电子商务领域，主导大润发品牌卖场。

阿里巴巴今天公告，同意透过子公司中国淘宝投资约280亿港元（36亿美元），向法国零售集团欧尚（Auchan）及其附属公司收购吉鑫控股有限公司70.94%股权。吉鑫控股持有高鑫零售约51%股权。

在这次购买股份后，阿里巴巴连同其关联方，将持有高鑫零售约72%股权。交易完成后，阿里巴巴将并表高鑫零售的财务业绩。

阿里巴巴藉此得以加强掌控中国庞大的电子商务领域，因公司希望吸收因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情转往线上购买杂货、新鲜食品和医疗保健用品的新客户。

高鑫零售是在2000年由欧尚与润泰集团（Ruentex Group）创立，阿里巴巴于2017年加入这个营运「联盟」，拥有高鑫零售约1/3所有权。

之后，阿里巴巴迅速着手将高鑫零售从传统实体大卖场，转型为线上杂货中心。阿里巴巴今天在声明中指出：「高鑫零售在数位转型上取得重大进展。」

高鑫零售以「欧尚」及「大润发」两大知名品牌经营大卖场业务。截至2019年12月31日止，高鑫零售在全中国共拥有486间门市，总建筑面积约为1300万平方公尺。

© 2020 AFP