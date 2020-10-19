COVID-19感染率降 墨尔本美发厅高尔夫球场恢复营业

广告 继续浏览后续

（法新社墨尔本19日电） 澳洲第2大城墨尔本因2019冠状病毒疾病（COVID-19）感染率下降，当局扩大松绑持续3个月的居家禁足令，居民今天纷纷奔向美发厅和高尔夫球场。

之前政府曾禁止墨尔本（Melbourne）500万人离开家门，但购买必需品、运动或出门上班等少数情况例外。后来政府开放民众到户外社交，但限制聚众人数。

虽然墨尔本民众仍面临多项旅行限制和繁琐难记的日常生活规范，至少现在他们能出门修剪头发，以及在遵守社交距离的情况下从事户外活动。

美发厅老板史坎狄佐（Joey Scandizzo）告诉澳洲广播公司（ABC）：「我们一获准开门，电话就开始狂响。」

史坎狄佐说：「美发厅客满，大家都很开心。我们很兴奋能恢复营业。」

「我们希望让墨尔本再度变漂亮。」

不过，美发厅业者仍须遵守店内一次可接待的人数限制，代表那些自己把头发染坏剪坏的人若想补救，还得排队等上好一阵子。

民众也可重回高尔夫球场，但行动时最多两人结伴，同时根据澳洲高尔夫球协会（Golf Australia），「打球时仍必须戴口罩」。

绿地高尔夫球俱乐部（Green Acres Golf Club）推文：「多棒的景象…场上有人在打高尔夫球！」

目前墨尔本市仍维持许多限制，例如强制佩戴口罩，餐厅只能外带外送，非必要店家不得营业，以及不得到大墨尔本地区外旅行或远离住家25公里以上等。

墨尔本7月展开第2波居家防疫限制措施，当时维多利亚州单日新增约190起病例，8月甚至飙升至单日700例。今天维多利亚州只有4起新病例。

© 2020 AFP