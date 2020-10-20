为防疫远端工作成趋势 网路安全保险需求大增

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（法新社美因河畔法兰克福19日电） 2019冠状病毒疾病大流行，促使远端工作变得频繁，德国再保险巨擘慕尼黑再保险集团（Munich Re）今天表示，他们预料有关网路风险的保险将会大幅增加。

各国为遏阻2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延而采取封锁和限制措施，意味着上班族必须更常在家工作，公司也得将业务转为线上进行。

法新社报导，根据慕尼黑再保险公司董事会成员何普克（Doris Hoepke）所言，那导致「网路攻击急速增加」。

总部设在巴伐利亚（Bavaria）的慕尼黑再保险公司表示，网路保险市场可望从现在比70亿美元多一点的规模，一路成长到2025年的200亿美元左右，高于目前的预期成长。

根据国际刑警组织（INTERPOL）8月公布的报告，疫情让网路攻击的目标，由个人转到大企业、政府及重要的基础建设。

国际刑警组织表示，在家的远端工作相对缺乏安全的基础设施，将代表「网路罪犯会继续加强行动，发展出更先进、更复杂的作案手法」。

慕尼黑再保险公司还说，在「可预知的未来」利率仍将处于低点，保险业者的投资收入减少，因此保险费用「很可能会变得更贵」。

© 2020 AFP