全球确诊逾4041万例 染疫病故近112万

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎20日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间20日11时（台湾20日晚间7时），全球至少111万9590人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），累计至少4041万6800例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有2779 万1000人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球19日通报新增4523人病殁、36万7553起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（587死）、阿根廷（449死）与美国（420死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计22万134人病故、821万5578例确诊，至少327万2603人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（15万4176人丧生、525万727例确诊）、印度（11万5197人丧生、759万7063例确诊）、墨西哥（8万6338人丧生、85万4926例确诊）及英国（4万3726人丧生、74万1212例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有103人染疫丧命；其次依序为比利时（90人）、玻利维亚（73人）和西班牙（73人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计38万1719死、1055万5141例确诊；欧洲累计25万2192死、761万8300例确诊；美国和加拿大共计22万9906死、841 万5548例确诊。

亚洲共计16万898死、980万4700例确诊；中东地区共计5万3926死、233万2985例确诊；非洲共计3万9942死、165万6740例确诊；大洋洲共计1007死、3万3387例确诊。

© 2020 AFP