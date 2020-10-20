将投世界大赛首战 道奇王牌柯萧展现信心

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（法新社阿灵顿19日电） 洛杉矶道奇与坦帕湾光芒的世界大赛首战，道奇王牌左投柯萧将任先发，即便过去在季后赛表现不佳，他仍深感信心。

分属美国联盟和国家联盟头号种子的光芒和道奇将在7战4胜制赛事中，争夺美国职棒大联盟MLB今年世界大赛冠军。首战，光芒、道奇将分别推出格拉斯诺（Tyler Glasnow）、柯萧（Clayton Kershaw）先发。

这将是32岁的柯萧生涯第5次在世界大赛先发，也是打破外界对他「季后赛就打不好」印象的机会。

上周在道奇对亚特兰大勇士国联冠军赛第4战，柯萧在6局下半被打爆，道奇总教练罗伯兹（Dave Roberts）赛后仍说：「那些对他的描述，与事实差太多了。」

道奇在1胜3败的劣势下逆转拿下国联冠军，4年内3度闯进世界大赛，不论外界对柯萧的评断是否公平，这名道奇王牌投手接下来都将受到各界检视。

3度拿下象徵投手最高荣誉赛扬奖的柯萧，例行赛锐不可挡，但季后赛表现却不尽理想。他生涯在例行赛的平均防御率是够水准的2.43，但生涯在世界大赛的5次登板，防御率骤升到偏高的5.40。

在2017年道奇对休士顿太空人的世界大赛第5战，柯萧在球队4局上半还以4比0领先的情况下，4局下一口气丢掉4分，最终投4.2局丢掉6分，且都是自责分。

至于在2018年道奇对波士顿红袜的世界大赛中，柯萧在系列赛第1战、第5战吞下败投。

去年道奇未能前进世界大赛，因为道奇在国联分区系列赛第5战对上华盛顿国民时登板后援，但他却接连挨了两发阳春炮，让道奇被扳平，最后在延长赛输球，也遭到淘汰。

尽管本季的国联冠军赛第2战，柯萧因背部痉挛跳过先发，但他今天说，自己已准备好要在世界大赛先发。

他也没有陷入过去季后赛失败的阴影中。

柯萧说：「我想，每年都不一样，但显然可以借鉴季后赛经验，尽可能试着从中学习，但每一年都不同，每一队也不一样。光芒、太空人和红袜都不相同，而我也会如同往常，尽力让自己做足准备。」

© 2020 AFP