抱怨佛奇是灾难 川普：听腻这些白痴说话

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（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普今天将炮火瞄准政府最高层级防疫专家佛奇（Anthony Fauci），语出惊人地称这名备受敬重和推崇的医师是个「白痴」。

在川普努力营造政府成功因应疫情的形象之际，白宫2019冠状病毒疾病（COVID-19）工作小组主要成员之一的佛奇逐渐成了川普最主要的挫折来源。美国政府的疫情应对作为饱受外界批评。

川普在电话中向竞选团队表示：「大家已经受够冠状病毒疾病了。」当时还有几名媒体人员在场。

根据几家美国媒体报导，川普说：「大家都说，『管他的，别再烦我们了』，他们已经受够了。大家已经听腻佛奇和这些白痴说话了。」

这场疫情迄今已在美国造成近22万人病故。

79岁的佛奇领导美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）的成就全世界有目共睹。川普抱怨佛奇「大概已在这里500年了吧」。

川普在电话中说，「佛奇啊，我要是听他的，就会有7、80万人病故」，不过随后又说，要是在11月3日总统大选前叫他走人，恐招致不良后果。

然而川普对佛奇的攻击，似乎也让自家人看不下去。共和党籍联邦参议员亚历山大（Lamar Alexander）透过声明说，佛奇是「我国最杰出的公仆之一」。

亚历山大说：「如果有更多美国民众听从他的建议，我们的COVID-19病例就会比较少，重返学校和工作岗位及出门用餐也会比较安全。」（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP