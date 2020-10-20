滥用黄金护照 欧盟对赛普勒斯和马尔他采法律行动

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（法新社布鲁塞尔19日电） 欧洲联盟（EU）今天表示，将对赛普勒斯和马尔他发给外国投资者「黄金护照」的计画采取法律行动，该计画遭批评已被犯罪分子利用。

经电视台卧底调查并揭发「黄金护照」（golden passport）计画遭滥用后，赛普勒斯上周表示，将从下个月起取消为该国带来70亿欧元的「黄金护照」计画。

欧洲联盟执行委员会副主席塞夫柯维奇（Maros Sefcovic）表示，20日将对赛普勒斯（Cyprus）、马尔他（Malta）两国启动「违法程序」。

塞夫柯维奇告诉记者：「强调以下事实是很重要的，欧盟执委会经常向相关会员国对（黄金护照）计画提出严重关切，目前的最新事态发展，只是重申了先前的那些关切。」

「我们会持续和赛普勒斯、马尔他密集接触，以确保欧洲法律在这个领域能被适当遵守。」

塞夫柯维奇表示，一旦20日展开法律行动，将会公布更多细节。

根据赛普勒斯的「黄金护照」计画，该国政府发出护照，交换250万欧元投资，但赛普勒斯正在重新审查全部共4000个成功案例。

半岛电视台8月间报导指称，数十名申请「黄金护照」的人，正接受刑事调查或或正受到国际制裁，甚至正在服刑。

马尔他于2014年开始「卖」护照给有钱的外国人，上个月马尔他前总理慕斯凯特（Joseph Muscat）的幕僚长遭到逮捕，以调查与该国「黄金护照」计画相关回扣情事。

© 2020 AFP