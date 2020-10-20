澳洲情治首长警告 谍影幢幢更甚于冷战高峰期

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（法新社雪梨20日电） 澳洲安全情报组织首长勃吉斯今天告诉国会议员，境内的外国间谍活跃程度已经超过冷战高峰时期。他还警告，澳洲公民正遭到外国势力监控和骚扰。

澳洲分属不同意识形态光谱的多位政治人物，相继卷入疑似外国影响力行动的调查中，尤其是来自中国的影响力。

过去通常口风很紧的澳洲安全情报组织首长，如今却对这类威胁愈来愈直言不讳。

澳洲安全情报组织总监勃吉斯（Mike Burgess）说：「目前针对澳洲的外国情治人员及其代理人数量，比冷战高峰时期还要多。」

勃吉斯警告，旅居澳洲的外侨受到外国政府的监视和骚扰。香港去年爆发民主抗争活动后，在澳洲大学就学的香港学生也通报在港的家人遭到恐吓威胁。

勃吉斯在对国会议员的演说中，并未点名中国。

不过，他表示，外国情治单位对澳洲境内外侨团体的监控和威吓「不啻是对澳洲主权的攻击」。

勃吉斯说：「在澳洲的人仅因为倡议民主改革、批评侵犯人权，就遭到恫吓，无法令人接受。」

近年来，澳洲爆发多名政治人物卷入收受与北京有关联的金主政治献金丑闻，或被控参与中国的宣传活动。勃吉斯警告，在外国势力致力「窃取我国机密、操纵我国决策」情形下，澳洲政治人物已成为显着标的。

© 2020 AFP