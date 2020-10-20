美国朝野谈成振兴案机会减弱 亚股涨跌互见

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（法新社香港20日电） 美国在大选前通过振兴方案的希望越来越渺茫，一些主要国家的COVID-19染疫人数再度跃增，种种利空消息影响市场信心，亚洲股市今天收盘走势分歧。

今天稍晚就是美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）设定的协商最后期限。分析师认为，美国国会议员为了美国经济亟需的纾困方案已争吵数周，如今看来很可能在11月3日大选前不会有成果。

裴洛西的发言人表示，裴洛西昨天已和美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）进行协商，今天将再谈，两人也「持续缩小歧见」。

美国总统川普已表示，就算是通过裴洛西的2兆2000亿美元提案他也乐意，但外界日渐普遍认为，即使裴洛西和梅努钦确实达成协议，参议院共和党人仍尚未准备好支持一份大规模政府支出法案。

大猩猩交易（Gorilla Trades）策略师柏曼（Ken Berman）表示：「周末期间双方似乎越来越接近达成协议，但投资人依旧感到不安，担心选前不会通过新的振兴方案，恐造成假期旺季期间消费经济陷入困境。」

美国各地感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）人数再度加速攀升，引发投资人担忧将恢复有伤经济的防疫措施，使得祭出振兴方案的需求越来越强。数个欧洲国家因难以控制第二波疫期，已被迫实施新的限定封锁政策。

美国股市3大指数昨天收盘全数跌逾1%，亚股今天行情未如此差，但交易商仍抱持谨慎。东京、雪梨、台北、新加坡、雅加达和吉隆坡股市收低，香港、上海、首尔、威灵顿、曼谷和马尼拉股市则收高。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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