美将把苏丹移出恐怖主义资助国名单

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（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普今天表示，他准备把苏丹移出恐怖主义资助国黑名单，这对致力展开新页、扭转被国际唾弃数十年境况的苏丹文人政府而言，堪称指标性的振奋消息。

川普表示，数年来都在寻求除名的苏丹，已同意赔偿攻击受害者与其家属的3亿3500万美元方案。

川普在推特写道：「终于终于，为美国人伸张了正义，苏丹迈出了一大步！」他还打包票说，待赔偿金「存入」，苏丹就会从名单中除名。

苏丹是华府列为恐怖主义资助国的4国之一，其他3国分别是伊朗、北韩、叙利亚。被列入黑名单严重影响苏丹经济发展，因为几乎没有大型外国投资者会想抵触美国法律。

苏丹是在1993年巴席尔（Omar al-Bashir）执政时期被列入黑名单，他当时强制推行政治伊斯兰主义，同时支持盖达组织（Al-Qaeda）创办人欧萨玛．宾拉登（Osama bin Laden）。

但这个战乱频仍的国家去年历经历史剧变，巴席尔在面对年轻人领导的街头示威潮后被赶下台，文人支持的过渡政府后来正式就职。

苏丹总理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）表示，川普的宣布，是「对苏丹转型民主、对苏丹人民最强烈的支持」。哈姆杜克是位决心改革的经济学家，也是政府的门面，将执政到2022年大选。

哈姆杜克在推特写道：「在我们即将摆脱苏丹过去政权最沉重的遗毒之际，我想重申，我们是和平爱好者，从没支持过恐怖主义。」

© 2020 AFP