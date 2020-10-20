迪士尼老动画加注种族警语

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（法新社洛杉矶19日电） 美国娱乐影视公司迪士尼（Disney）已对旗下串流平台Disney+播放的「小飞侠」和「猫儿历险记」等经典动画加注免责声明，警告观众这些电影内含贬损少数族裔的刻板印象。

迪士尼订户观赏1953年老片 「小飞侠」（Peter Pan），看着彼得潘戴上「红皮」（Redskins）头饰，或欣赏1970年动画「猫儿历险记」（Aristocats），听一只「东亚」猫唱歌前，都会先看到免责声明。

先前Disney+的免责声明已承认「有关文化的描述过时」，新加入的内容更进一步指出，迪士尼某些电影的刻板印象「在当时和现在来说都是错误的」。

加注内容写道：「这个节目包含负面描写以及／或是不当处理人或文化的字眼。」

「我们不删除此内容，而是要去承认其不良影响，从中学习、引发讨论，创造一个更包容的未来。」

「海角一乐园」（Swiss Family Robinson）和「小飞象」（Dumbo）等电影也将加注上述免责声明。

这段免责声明是在请益非裔影评人协会（African American Film Critics Association）等团体后加注，是越来越多人批评迪士尼持续播出具争议的老片之后，迪士尼处理偏执观点的最新作法。

迪士尼6月间指出，主题乐园内的游乐设施「飞溅山」（Splash Mountain）将改以迪士尼首部黑人公主电影为主题。

「飞溅山」主题取自备受争议的1946年电影「南方之歌」（Song of the South），这部电影描述美国南北战争后的南方故事，被批评是在宣扬种族歧视观点。

© 2020 AFP