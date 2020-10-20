SK海力士砸2606亿 吃下英特尔NAND业务

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（法新社首尔20日电） 韩国半导体大厂SK海力士公司（SK Hynix）今天宣布，将斥资90亿美元（约新台币2606亿元）买下英特尔公司（Intel）旗下NAND记忆体晶片业务，挑战三星持续占据的主导地位。

SK海力士在监管文件中表示，将砸下10.3兆韩元（约90亿美元）收购英特尔「记忆体技术Optane事业之外的所有NAND业务」，包括英特尔在中国大连的工厂。

研调机构集邦科技（TrendForce）数据显示，这笔交易将使SK海力士一举超越日本半导体大厂铠侠（Kioxia Corporation，前身为东芝记忆体控股公司）和美国威腾电子公司（Western Digital），以23.3%市占率跃居全球NAND记忆体市场二哥。

韩国半导体产业协会副会长安基贤（Ahn Ki-hyun，音译）说，这桩收购案将强化SK海力士的NAND事业，巩固其在全球半导体产业的第2大地位。

安基贤说：「以长期来看，这桩交易将使SK海力士更具竞争力，为挑战三星电子（Samsung Electronics）龙头地位铺路。」（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP