亚股随美股走高多收红

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（法新社香港21日电） 亚股随着前一天的美股走高，今天多收红，主要因美国新纾困案距离在国会过关更进一步，此外，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗消息，也有助舒缓全球感染病例飙升的疑虑。

经过连月来断断续续的协商，随着最后期限逼近，民主党和白宫表示，双方对于纾困案的歧见渐渐缩小。联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）表示，新纾困法案在草拟中。

在新一波冠状病毒疫情重创美国，恐导致当局重新恢复实施造成经济停摆的防疫封锁措施之际，这些消息升高外界对美国民众和企业亟需的振兴支出可望过关的乐观心理。

裴洛西表示，她希望法案可以在11月3日大选前通过，但她也警告，法案必须经过立法程序。她说：「我很乐观」，但「立法工作艰钜」。

AxiCorp全球市场首席策略师殷尼斯（Stephen Innes）说：「鉴于两党正在磋商，若有意愿就会有办法，政治盘算会让双方在选前通过协议。 」

即使新纾困案未能在11月3日前顺利过关，市场也不改乐观，因为投资人普遍相信无论谁当选，新纾困案总是会过关。

在民主党总统候选人拜登目前民调领先下，民主党这次大选可望拿下参众两院多数席次，市场臆测民主党可能会端出规模更大的纾困案。

华尔街股市三大指数昨天都上扬，亚股今天也随着美股走高。

香港恒生指数收涨0.75%；日股日经指数收涨0.31%；台北股市收涨0.12%；首尔股市收涨0.53%；澳洲股市收涨0.12%。

近来走高的上海股市今天收盘微跌0.09%；新加坡股市略跌0.12%；纽西兰股市也小跌0.24%。

© 2020 AFP