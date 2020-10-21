关节炎药治COVID-19 有效性还待进一步研究

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（法新社华盛顿20日电） 自2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发以来，医师便使用类风湿性关节炎药物Tocilizumab，希望藉此抑制患者异常免疫反应。发表在「美国医学会内科医学期刊」（JAMA Internal Medicine）的3份新报告，分别检视该药物有效性。

在这3项新研究中，最大型的是美国哈佛医学院附设布里翰妇女医院（Brigham and Women's Hospital）领导的研究，涵盖4000多名COVID-19重症病患。

研究发现，Tocilizumab治疗组和非Tocilizumab治疗组患者，第30天的死亡风险分别为28%和38%。但此研究为「观察型」，意味并未将这项透过静脉注射的药物和标准治疗做比较。

另两项研究则在法国和义大利进行，都是随机对照试验，分别涵盖约130名和120名患者，但未发现明显差异。

Tocilizumab属单株抗体药物。美国总统川普接受治疗后，单株抗体药物便获显着关注。但和治疗川普的雷杰纳隆（Regeneron）实验药物不同的是，Tocilizumab已是抑制病患免疫反应的核准用药。（译者：陈怡君/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP