川普若不承认选举结果 社运人士：已做最坏打算

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（法新社纽约20日电） 美国总统大选进入倒数阶段，有社运人士说，他们已「做好最坏打算」，以因应现任总统川普试图颠覆选举结果或不承认败选等情况。

现年34岁的艾德瑞吉（Sean Eldridge）与其他联合策划人打算，要是川普在11月3日的大选输给民主党对手拜登（Joe Biden）但又拒绝承认败选，他们将发动全美大游行。

共和党籍的川普不仅拒绝保证如果败选会和平转移政权，也一再放话说邮寄投票有舞弊之嫌。这一届总统大选因碰上2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，民主党鼓励选民利用邮寄参与投票，迄今已有数百万人响应。

由于邮寄选票数量庞大，选举结果可能要费时数天或更久才会出炉。

艾德瑞吉说：「我们对现任总统是否将承认选举结果和确保政权和平转移感到忧心，这在美国政治史上是前所未见的情况。」

艾德瑞吉曾代表民主党角逐国会议员，也是成功推动同志婚姻合法化的领导人之一，他现在是纽约反川普组织「美国站起来」（Stand Up America）的负责人。

他说：「我从不希望我们必须从事这项工作。（但）当他说他有可能不接受选举结果时，我们不得不当真。」

艾德瑞吉告诉法新社：「可以肯定的是，在过去3年半中，我们从他身上看到的都是完全不尊重民主规范和选举程序。」

他说，他们必须确保美国人民能对川普施压破坏选举结果的行为做出迅速回应，每一票都列入统计，并尊重最终有效结果。

他说，如果川普明确胜选，且「没有严重干预情事」，他们也将尊重结果。

艾德瑞吉说：「我希望我们毋须动员。」

艾德瑞吉承诺，若有必要号召群众上街抗议，也会确保是非暴力的示威活动。

他还说，危险言论和暴力行为，都不会令他们畏惧。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP