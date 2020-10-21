抗衡中俄　美防长想打造更强大的美国同盟

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（法新社华盛顿20日电） 美国国防部长艾斯培（Mark Esper）今天表示，将与「志同道合的民主政体」合作、加强并扩大美国同盟对抗俄罗斯与中国的新计画。他说，五角大厦将系统性地关注并经营与伙伴国间的关系，希望找到协调军事的方法，并推动美国武器军售。

这项「同盟与合作关系发展方针」（Guidance for Development for Alliances and Partnerships, GDAP）计画在美国总统大选仅剩两周之际提出。若川普连任总统失败，艾斯培将在明年1月被取代。

艾斯培说，「美国连结盟邦和伙伴的网络，让我们拥有对手无可匹敌的不对称优势」，「中俄可能只有不到10个盟友结合」。

艾斯培表示，中国利用胁迫与金钱圈套，和缅甸、柬埔寨和寮国等国力较弱的国家组成联盟，「这些国家越小，需要的就越多，来自北京的压力就越沈重」。

艾斯培说，他的访问促成与马尔他、蒙古、帛硫建立防卫关系，美国也计划在东欧有更强的防卫参与，包括在波兰驻军。

他强调与「印度和印尼等志同道合的民主政体」打造更密切关系的必要性，并提及昨天与印尼国防部长普拉伯沃（Prabowo Subianto）会面，下周还将访问印度。

© 2020 AFP