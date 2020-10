抗衡中俄　美防长想打造更强大的美国同盟

广告 继续浏览后续

(法新社华盛顿20日电) 美国国防部长艾斯培(Mark Esper)今天表示,将与「志同道合的民主政体」合作、加强并扩大美国同盟对抗俄罗斯与中国的新计画。他说,五角大厦将系统性地关注并经营与伙伴国间的关系,希望找到协调军事的方法,并推动美国武器军售。

这项「同盟与合作关系发展方针」(Guidance for Development for Alliances and Partnerships, GDAP)计画在美国总统大选仅剩两周之际提出。若川普连任总统失败,艾斯培将在明年1月被取代。

艾斯培说,「美国连结盟邦和伙伴的网络,让我们拥有对手无可匹敌的不对称优势」,「中俄可能只有不到10个盟友结合」。

艾斯培表示,中国利用胁迫与金钱圈套,和缅甸、柬埔寨和寮国等国力较弱的国家组成联盟,「这些国家越小,需要的就越多,来自北京的压力就越沈重」。

艾斯培说,他的访问促成与马尔他、蒙古、帛硫建立防卫关系,美国也计划在东欧有更强的防卫参与,包括在波兰驻军。

他强调与「印度和印尼等志同道合的民主政体」打造更密切关系的必要性,并提及昨天与印尼国防部长普拉伯沃(Prabowo Subianto)会面,下周还将访问印度。

